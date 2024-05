News

Howard Jones "Human's Lib" & "Dream Into Action" mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc

Cherry Red veröffentlicht "Human's Lib" und "Dream Into Action" von Howard Jones mit neuen Stereo & Mehrkanalabmischungen auf Blu-ray Disc. Die beiden ursprünglich 1984 und 1985 veröffentlichten Alben werden als Blu-ray Disc/CD-Sets mit Hi Res Stereo und DTS HD MA 5.1-Abmischungen erscheinen. Außerdem wurden für die Blu-ray Discs mehrere Songs in Dolby Atmos neu abgemischt.

Der Verkaufsstart der beiden Blu-ray/CD-Sets im Digipak ist für den 31.05.2024 geplant.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.