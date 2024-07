News

Warner: Neuer "Joker: Folie à deux"-Trailer online

Warner hat einen neuen Trailer für "Joker: Folie à deux" veröffentlicht:

Die Fortsetzung des "Batman"-Spin Offs von Todd Phillips soll am 03.10.2024 in den deutschen Kinos starten - fünf Jahre nach dem ersten Teil aus dem Jahr 2019. Zur Besetzung gehört neben Joaquin Phoenix u.a. Lady Gaga und auch Zazie Beetz, die Nachbarin (Sophie Diamond) des "Joker", wird wieder in der Fortsetzung zu sehen sein.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.