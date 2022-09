News

Warner: Neuer "Black Adam"-Trailer zum DC-Blockbuster mit "The Rock" online

Warner hat einen neuen Mini-Trailer für "Black Adam" veröffentlicht:

Der DC Action-Film mit "The Rock" Dwayne Johnson soll am 20.10.2022 in den deutschen Kinos starten.

Ursprünglich war der erste Auftritt von "Black Adam" im "DC Extended Universe" bereits für "Shazam!" (2019) geplant. Stattdessen entwickelte Warner einen Solo-Film für Dwayne Johnson, der aufgrund der Corona-Pandemie bereits mehrfach verschoben wurde.

Regie führte Jaume Collet-Serra, mit dem Johnson bereits bei "Jungle Cruise" zusammenarbeitete.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.