Sky: "Das Boot - Staffel 4" ist bereits abgedreht

Sky verkündet das Ende der Dreharbeiten zur vierten Staffel von "Das Boot". Gedreht wurde in Prag und auf Malta auf Deutsch, Englisch und Italienisch. Die Regie der sechs Episoden verantwortet Dennis Gansel. Sky nennt bislang noch keinen Ausstrahlungstermin, hat aber zumindest bereits einige Details zum Inhalt verraten:

In der vierten Staffel von "Das Boot" spitzt sich der brutale U-Boot-Krieg im Mittelmeer zu, während sich in Berlin Intrigen und Geheimnisse breit machen. In den eigenen Reihen der Kriegsmarine wächst der Widerstand gegen die Nazis. Nach einer gemeinsamen Tragödie finden die Geschwister Klaus (Rick Okon) und Hannie Hoffmann (Rosalie Thomass) wieder zueinander. Beide kämpfen für ihre Sache. Klaus ist von Portugal ins Deutsche Reich zurückgekehrt. In geheimer Mission reist er nach Neapel um als U-Boot-Kommandant den Verlauf des Krieges zu verändern. Hannie will den vielen Waisenkindern helfen, die Opfer des Krieges geworden sind und deckt dabei infame Machenschaften des NS-Reiches auf.

Die dritte Staffel von "Das Boot" erscheint am 25.11.2022 auch inklusive Dolby Atmos-Sound auf Blu-ray Disc.

www.sky.de

