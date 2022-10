News

Warner: "Dune: Part Two" bekommt früheren Kinostart

Warner reagiert auf Änderungen in der Terminplanung von Disney für zahlreiche Marvel-Filme und zieht den Kinostart von "Dune: Part Two" um zwei Wochen nach vorne auf den 03.11.2023. Der Termin wurde durch die Verschiebung von "Blade" frei, der jetzt erst am 06.09.2024 in den US-Kinos starten soll.

Die Dreharbeiten für die Fortsetzung von Denis Villeneuves "Dune" haben bereits begonnen. Denis Villeneuve schrieb wie bereits beim ersten Teil zusammen mit Jon Spaihts das Drehbuch für die Fortsetzung der Science Fiction-Geschichte von Frank Herbert.

Neben Darstellern wie Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Javier Bardem und Dave Bautista, die bereits im ersten Teil dabei waren, sollen in "Dune: Part Two" u.a. auch Christopher Walken, Lea Seydoux, Florence Pugh, und Austin Butler zu sehen sein.

Denis Villeneuves "Dune" erscheint in dieser Woche noch einmal in einer limitierten Sonderauflage auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Die "Bene Gesserit Pain Box"-Edition enthält neben der Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc auch ein Booklet sowie mehrere "Character Cards" und kommt am 13.10.2022 in den Handel.

bereits erhältlich:

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.