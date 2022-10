News

Disney verschiebt zahlreiche Marvel-Kinostart-Termine

Disney hat in den USA die Kinostart-Termine einer ganzen Reihe von Marvel-Filmen in den kommenden Jahren verschoben:

Blade 06.09.2024 (bislang 03.11.2023)

Deadpool 3 08.11.2024 (bislang 06.09.2024)

Fantastic Four 14.02.2025 (bislang 08.11.2024)

Avengers: Secret Wars 05.05.2026 (bislang 07.11.2025)

Auslöser für die Verschiebungen sind Verzögerungen bei der Produktion von "Blade" da, Disney nach dem Ausstieg von Bassim Tariq erst einmal einen neuen Regisseur finden muss.

Außerdem wurde der US-Kinostart von "Kingdom of the Planet of the Apes" für den 24.05.2024 angekündigt.

