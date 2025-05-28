News

"Warfare" im August auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "Warfare" im August auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Action-Thriller von "Civil War"-Regisseur Alex Garland und Ray Mendoza über den Einsatz eines Navy Seal-Platoons im Irak erscheint am 01.08.2025 fürs Heimkino. Beide Blu-ray-Varianten werden voraussichtlich mit Dolby Atmos-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind ein Audiokommentar von Alex Garland, Ray Mendoza und Brian Philpot sowie das ca. 2-minütige Featurette "Honor" geplant.

bereits erhältlich:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.