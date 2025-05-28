News
"Ghost Story - Zurück bleibt die Angst" erscheint auf Blu-ray Disc
28.05.2025 (Karsten Serck)
HanseSound veröffentlicht "Ghost Story - Zurück bleibt die Angst" auf Blu-ray Disc. Der Horror-Thriller von John Irvin aus dem Jahr 1981 mit Douglas Fairbanks Jr und Fred Astaire in seiner letzten Rolle erscheint am 27.06.2025 mit deutschem und englischem Dolby Digital 2.0-Ton als einfache Blu-ray Disc sowie als Blu-ray Disc/DVD-Mediabook inklusive 24-seitigem Booklet.
