News

"Steiner - Das eiserne Kreuz 1 & 2" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Mediabook

29.01.2025 (Karsten Serck)

Fernsehjuwelen veröffentlicht "Steiner - Das eiserne Kreuz 1 & 2" am 27.03.2025 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook. Das 4 Disc-Set enthält den ersten Teil von Sam Peckinpah auf Ultra HD Blu-ray, beide Filme auf Blu-ray Disc und eine Bonus Blu-ray.

Beide Filme werden mit deutschem PCM 1.0-Ton sowie der erste Teil auch in Englisch und Französisch präsentiert. Als Bonus-Material sind ein Audio-Kommentar und mehrere Making of-Featurettes dabei.

bereits erhältlich:

Steiner - Das eiserne Kreuz 1 & 2 Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]

Bildformat: 1,85:1

Anzeige

Ton: Deutsch PCM 1.0
Nur Teil 1: Englisch PCM 1.0, Französisch PCM 1.0

Untertitel (nur Teil 1): Deutsch, Französisch, Englisch für Hörgeschädigte

Bonusmaterial:

- Audiokommentar von Peckinpah-Experte Mike Siegel
- Doku: "Leidenschaft und Poesie: Sam Peckinpahs Krieg" (Regie: Mike Siegel, ca. 46 Min.)
- On Location 1976: Interviews mit Sam Peckinpah & Besetzung (ca. 25 Min.)
Kurz-Features (gesamt ca. 33 Min.)
- Trailer
- 36-stg. Booklet
- Grindhouse-HD-Fasung von 1977

Anzeige


Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

|


Weitere News
Privacy Manager
  ZURÜCK