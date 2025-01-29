"Steiner - Das eiserne Kreuz 1 & 2" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Mediabook
Fernsehjuwelen veröffentlicht "Steiner - Das eiserne Kreuz 1 & 2" am 27.03.2025 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook. Das 4 Disc-Set enthält den ersten Teil von Sam Peckinpah auf Ultra HD Blu-ray, beide Filme auf Blu-ray Disc und eine Bonus Blu-ray.
Beide Filme werden mit deutschem PCM 1.0-Ton sowie der erste Teil auch in Englisch und Französisch präsentiert. Als Bonus-Material sind ein Audio-Kommentar und mehrere Making of-Featurettes dabei.
- Steiner - Das eiserne Kreuz 1 & 2 Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Steiner - Das eiserne Kreuz 1 & 2 Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
bereits erhältlich:
- Steiner - Das eiserne Kreuz - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Steiner - Das eiserne Kreuz - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Steiner - Das eiserne Kreuz - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
Steiner - Das eiserne Kreuz 1 & 2 Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]
Bildformat: 1,85:1
Ton: Deutsch PCM 1.0
Nur Teil 1: Englisch PCM 1.0, Französisch PCM 1.0
Untertitel (nur Teil 1): Deutsch, Französisch, Englisch für Hörgeschädigte
Bonusmaterial:
- Audiokommentar von Peckinpah-Experte Mike Siegel
- Doku: "Leidenschaft und Poesie: Sam Peckinpahs Krieg" (Regie: Mike Siegel, ca. 46 Min.)
- On Location 1976: Interviews mit Sam Peckinpah & Besetzung (ca. 25 Min.)
Kurz-Features (gesamt ca. 33 Min.)
- Trailer
- 36-stg. Booklet
- Grindhouse-HD-Fasung von 1977
