"Visions of Sound" im November bei HiFi im Hinterhof

Bildquelle: HiFi im Hinterhof

Bei HiFi im Hinterhof gibt es seit kurzem die Vision of Sound - Blu-ray-Kollektion mit einer speziellen Auswahl an Tonträgern, die in Formaten wie Dolby Atmos und Auro-3D produziert wurden und ein besonders immersives Hörerlebnis bieten.

Am 30.11. sind die Macher von Visions of Sound in Berlin bei HiFi im Hinterhof für ein ganz besonderes Event zu Gast. Die neuesten Musikveröffentlichungen auf Blu-ray mit Dolby Atmos im Gepäck, kann man das 3D-Audioformat in seiner schönsten Form genießen. Eine Listening Session dauert ca. 45 Minuten und kann für den 30.11. gebucht werden. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, deshalb sollte man unbedingt vorab reservieren!

Die Anmeldung und weitere Infos zum Event gibt es hier:

Veranstaltungsort:

HiFi im Hinterhof GmbH

Großbeerenstraße 65/66

10963 Berlin

