"Pulp Fiction" erscheint als "Collector's Edition" 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook
18.10.2024 (Karsten Serck)
Paramount veröffentlicht im Dezember "Pulp Fiction" als limitiertes Steelbook auf Ultra HD Blu-ray. Der Quentin Tarantino-Klassiker wird ab dem 05.12.2024 als "Collector's Edition Steelbook" im Handel erhältlich sein. Dabei handelt es sich um ein umfangreicheres Sammler-Set mit verschiedenen Fan-Beigaben.
