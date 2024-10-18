News

"Pulp Fiction" erscheint als "Collector's Edition" 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

18.10.2024 (Karsten Serck)

Pulp Fiction Limited Collectors Edition 4k Ultra Hd Blu Ray

Paramount veröffentlicht im Dezember "Pulp Fiction" als limitiertes Steelbook auf Ultra HD Blu-ray. Der Quentin Tarantino-Klassiker wird ab dem 05.12.2024 als "Collector's Edition Steelbook" im Handel erhältlich sein. Dabei handelt es sich um ein umfangreicheres Sammler-Set mit verschiedenen Fan-Beigaben.

bereits erhältlich:

Anzeige


Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

|


Weitere News
Privacy Manager
  ZURÜCK