Neue Sonos Arc Ultra-Soundbar & Sub 4-Subwoofer

Sonos hat die neue Arc Ultra-Soundbar vorgestellt. Die Dolby Atmos-Soundbar verfügt über 14 integrierte Treiber und soll im Vergleich zur Arc-Soundbar doppelt soviel Bass leisten können. Für die Surround-Wiedergabe lässt sich die Arc Ultra HD um zwei Era 300-Lautsprecher erweitern. Die Sonos Arc Ultra unterstützt PCM und alle Dolby Mehrkanaltonformate. Bei DTS beschränkt sich die Unterstützung aber lediglich auf das klassische DTS Surround - also kein DTS HD MA und auch kein DTS:X. Neben HDMI eARC und einem optischen Toslink-Eingang unterstützt die Sonos Arc Ultra HD auch Bluetooth und Apple AirPlay 2. Als Sprach-Assistenten sind Sonos Voice Control und Amazon Alexa dabei.

Zeitgleich zur Arc Ultra Soundbar wurde der neue Sub 4-Subwoofer angekündigt. Der Wireless-Subwoofer lässt sich neben den Soundbars von Sonos auch mit den Five & Era-Lautsprechern nutzen und verfügt über zwei elliptische, nach innen gerichtete 5 Zoll x 8 Zoll Tieftöner. Die Verbindung erfolgt etweder über WLAN (2,4/5 GHz) oder LAN.

Die Sonos Arc Ultra HD Soundbar soll für 999 EUR und der Sonos Sub 4 für 899 EUR ab Ende Oktober 2024 im Handel erhältlich sein.

