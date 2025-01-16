News

Vincent stellt SV-500MK Hybrid-Vollverstärker mit HDMI vor

Bildquelle: Vincent

Rückseite

Vincent stellt mit dem integrierten Hybrid-Verstärker SV-500MK eine flexible Komponente mit integriertem DAC und HDMI-Anschluss vor, der den einfachen Betrieb am Fernseher und die direkte Zuspielung zahlreicher digitaler Quellgeräte ermöglicht. Dank HDMI ARC und einem Bluetooth-Empfänger mit AAC- und aptX HD-Support kann man den Nachfolger des SV-500 unkompliziert mit einem TV verbinden und komfortabel Musik vom Smartphone streamen. Dazu stehen digitale und analoge Anschlussmöglichkeiten zahlreich zur Verfügung.

Neben koaxialen und optischen Digitaleingängen sowie zwei analogen Cinch-Eingangspaaren gibt es auch einen geregelten Pre-Out für den Betrieb mit Endstufen oder Subwoofern. Hinzu kommt ein ungeregelter REC-Out. Auch ein Kopfhörerausgang (6,3mm) und 12V-Triggerausgänge sind verbaut. Klangregler für Bässe und Höhen sind integriert, lassen sich aber auch komplett aus dem Signalweg nehmen.

Innenleben

Anzeige



Die Verstärkerschaltung im SV-500MK soll die Vorteile einer Röhrenbestückung mit der Leistung und Stabilität einer Transistorendstufe kombinieren. Zwei Röhren des Typs 6N1 und eine 12AX7 sorgen für das warme und natürliche Klangbild, das man von einem Vincent erwartet. Die Endverstärkung übernehmen dann klassische Endstufentransistoren von Toshiba in Class A/B-Schaltung für Kraft, Impulstreue und hohe Leistungsreserven.

An Leistung stehen 80 Watt RMS pro Kanal an 4 Ohm zur Verfügung. Die Stromversorgung erfolgt mit einem klassischen Ringkerntrafo und einem Puffer von 20.000 MikroFarad Kapazität.

Preis und Verfügbarkeit

Der SV-500MK ist ab sofort in Schwarz oder Silber zur UVP von 1.399 Euro erhältlich.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.