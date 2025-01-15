News

Disney: Erster "Daredevil: Born Again"-Trailer online

Disney+ hat den ersten Trailer für "Daredevil: Born Again" veröffentlicht:

Die neue Streaming-Serie soll am 05.03.2025 bei Disney+ starten.

Offizielle Synopsis:

In "Daredevil: Born Again" ist Matt Murdock (Charlie Cox) ein blinder Anwalt mit besonderen Fähigkeiten, der in seiner Anwaltskanzlei gegen Ungerechtigkeiten kämpft, während der ehemalige Mafiaboss Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) seine eigene politische Karriere in New York einleitet. Als ihre vergangenen Identitäten ans Licht kommen, werden beide in eine unvermeidliche Konfrontation geraten.

www.disneyplus.com

