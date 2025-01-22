News

Vier neue In-Ear-Kopfhörer von beyerdynamic auf der NAMM

beyerdynamic DT 70 IE (Bildquelle: beyerdynamic)

Auf der NAMM-Show in Anaheim, Kalifornien hat beyerdynamic eine neue In-Ear-Hörer-Serie für Bühnen- und Studioanwendungen, zusammen mit der Martin Miller Session Band, präsentiert. Vier Modelle, entwickelt für Mixing und kritisches Hören, das Monitoring von Schlagzeug und Bass, Gitarre und Gesang sowie klassische Instrumente und Tasteninstrumente, umfasst die Baureihe.

Dabei wird fortschrittliche Technologie mit deutscher Handwerkskunst kombiniert, so beyerdynamic. Bei den Treibern sorgt das dynamische TESLA.11-Treibersystem für hohe Klarheit, geringe Verzerrung von nur 0,02% bei 1kHz und einen maximalen Schalldruckpegel von 137dB - damit zählt es zu den lautesten Systemen am Markt. Die In-Ear-Kopfhörer werden in Handarbeit am Firmenstandort in Heilbronn gefertigt.

Eine kompakte Bauweise, ergonomisches Design und der Entwicklung basierend auf Hunderten von MRT-Ohrabformungen soll ein perfekter Sitz und eine optimale Schallisolation von bis zu -39dB gegeben sein. Ideal also für den Einsatz auf lauten Bühnen und in Studios.

Die vier neuen Modelle richten sich an professionelle Musiker und Toningenieure. Hier der Überblick aus der Pressemitteilung:

Anzeige



DT 70 IE – MIXING & CRITICAL LISTENING: Entwickelt für Mixing und kritisches Hören. Perfekt für Live-Sound-Ingenieure, im Studio oder als kompakter Hörer unterwegs. Durch die ausgewogene Klangabstimmung zudem für den anspruchsvollen Musikgenuss geeignet.

DT 71 IE – DRUM & BASS: Dank kraftvollem Bassfundament, zurückgenommenen Mitten und starkem Hochtonprofil ideal für Schlagzeuger und Bassisten.

DT 72 IE – GUITAR & VOICE: Speziell abgestimmt auf die Bedürfnisse von Gitarristen und Sängern. Der Klang zeichnet sich durch einen natürlichen Bass und feinzeichnende Höhen aus. Die oberen Mitten sind leicht angehoben, um die Präsenz und Durchsetzungsfähigkeit von Gitarre und Stimme im Mix zu fördern.

DT 73 IE – CLASSIC INSTRUMENTS & KEYS: Die ideale Wahl für Pianisten, Keyboarder und Orchestermusiker. Die lineare Bass- und Mittenwiedergabe zwischen 20 Hz und 1 kHz sorgt für eine natürliche Wiedergabe, die das Ausgangssignal unverfälscht abbildet. Eine dezente Anhebung im Hochtonbereich ab 5 kHz sorgt für präzise Obertöne.#

Das Kabel besteht jeweils aus Kevlar und verfügt über ein vergoldetes MMCX-Steckersystem. Die Modelle DT 70 IE, DT 72 IE und DT 73 IE sind IP68 zertifiziert. Damit halten die Modelle Staub und einer Wassertiefe von bis zu 1,5 Metern für 30 Minuten stand. Der DT 71 IE erfüllt die Schutzklasse IP65 (staub- und wasserbeständig).

Verfügbarkeit und Preis



Alle vier Modelle der DT In-Ear-Serie werden voraussichtlich ab März zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 499,00 Euro (inkl. MwSt.) im Online-Shop auf www.beyerdynamic.de, bei Amazon und im Fachhandel erhältlich sein.

Weitere Informationen finden unter:

Ein Highlight der Markteinführung ist die Zusammenarbeit mit der Martin Miller Session Band.

Martin Miller sagt: „Kopfhörer von beyerdynamic begleiten mich schon mein ganzes Musikerleben. Vor allem im Studio nutze ich die Modelle der DT-Serie. Dank der neuen In-Ear-Serie kann ich diese Klangqualität nun auch auf der Bühne erleben.“

In Kalifornien auf der NAMM vor Ort kann man die neue DT In-Ear-Serie am Stand 11702 in Halle A vom 23. bis 25. Januar erleben. Auf dem Messestand werden auch die US-Musiker Cory Henry und Gina Miles live auftreten.

Anzeige



Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.