FiiO präsentiert kompakte D/A-Wandler und Kopfhörerverstärker mit Desktop-Modus

Bildquelle: FiiO

FiiO stellt mit KA17 und BTR17 zwei neue mobile D/A-Wandler vor.

FiiO KA17

Der KA17 ist mit zwei ES9069Q Flaggschiff-DACs mit Basis auf 32-Bit-HyperStream-Technologie der vierten Generation ausgestattet. Zusätzlich ist ein hochklassiger Kopfhörerverstärker integriert, der auf die neue THX AAA 78+ Technologie mit acht parallel arbeitenden Op-Verstärkern in vollsymmetrischer 4-Kanal-Konfiguration setzt. Für eine qualitativ hochwertige USB-Verbindung kommt der 16-Kern-Chip XMOS XU316 zum Einsatz. Geringe Latenz, hohe Kompatibilität und eine stabile Signalübertragung sollen den USB-Steuerchip auszeichnen. Der KA17 verfügt zudem über einen Desktop-Modus, der über einen eigenen Schalter aktiviert wird. Bei der Nutzung passt der FiiO D/A-Wandler die Stromversorgung und Ausgangsleistung an. Als praktisches Zubehör nennt der Hersteller noch den FiiO ESTICK (19,90 Euro), der den FiiO KA17 über USB-C mit Strom versorgt, ähnlich einer Powerbank.

FiiO BTR17 (Bildquelle: FiiO)

FiiO BTR17

Mit dem BTR17 hat FiiO einen besonders leistungsstarken Bluetooth-DAC und Kopfhörerverstärker neu im Portfolio. Das von FiiO eigens betitelte "Meisterwerk der Audiotechnik" ist mit dem Qualcomm Flaggschiff-Bluetooth-Chip QCC5181 bestückt, erfüllt den BT LE Audio-Standard und bietet eine Übertragungsbandbreite von 2,1 Mbps. LDAC und aptX Adaptive sowie aptX Low Latency werden unterstützt. Highlight ist auch der Desktop-Modus mit unabhängiger externer Stromversorgung über ein Netzteil für eine höhere Leistungsfähigkeit bei der Audioausgabe. Der PC/BT/PHONE-Schalter erlaubt ein nahtloses Wechseln zwischen den drei Betriebsmodi. Bei USB kommt auch hier der XMOS XU316 Chip zum Zug.

Preise und Verfügbarkeit

FiiO KA17 (149,00 Euro) und FiiO BTR17 (209,90 Euro) sind ab sofort verfügbar.

