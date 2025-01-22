News

Warner: Neuer Trailer für Sci-Fi-Thriller "Mickey 17" online

23.01.2025 (Karsten Serck)

Warner hat einen neuen Trailer für "Mickey 17" veröffentlicht:

Der Science Fiction-Thriller von Bong Joon Ho (Parasite) mit Robert Pattinson startet am 06.03.2025 in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich am 28.05.2025 auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc.

