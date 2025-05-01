News

Velodyne Acoustics bringt SPL-X Subwoofer-Serie zur High End 2025

Zum letzten Mal findet die High End 2025 in München statt, bevor es im kommenden Jahr in die Landeshauptstadt Österreichs nach Wien geht. Zum großen Finale zündet Velodyne Acoustics nochmal ein echtes Bass-Feuerwerk und zeigt die neue SPL-X Subwoofer-Serie erstmals auf einer Messe in Deutschland.



Insgesamt vier neue Modelle in 10, 12, 15 und 18 Zoll gibt es für jede Raumgröße und jeden Anspruch. Die Besucher auf der Messe können sich von der Tieftonperformance am Stand von Audio Reference (C112 und D111 im Atrium 3.1) überzeugen.



Wichtiges Merkmal der neuen SPL-X Serie ist die intuitive AutoEQ SUB App, mit der die Aktiv-Subs eingerichtet und auf den jeweiligen Hörraum konsequent abgestimmt werden können. Das mitgelieferte Mikrofon erledigt in Kombination mit der App automatisch die Raumeinmessung. Darüber hinaus gibt es vielfältige Möglichkeiten zum weiteren manuellen Eingriff. Alle Funktionen sind somit bequem vom Hörplatz aus zugänglich: Lautstärke, Phase, Delay, Crossover (30–200 Hz in 1 Hz-Schritten), Subsonic-Filter sowie High-Pass-Filter. Außerdem einstellbare Flankensteilheit (12–48 dB/Oct) und speicherbare Presets wie z. B. Cinema, Jazz oder Gaming. Auch ein Nachtmodus ist integriert.



Neben ihrer dezenten Optik sind die Bassisten auch sehr anschlussfreudig und kommen mit Cinch-, XLR- und High-Level-Anschlüssen daher. Mehrere SPL-X Subs lassen sich zudem über die Daisy-Chain-Funktion verbinden.



Die Velodyne Acoustics SPL-X Subwoofer findet man vom 15. – 18. Mai (15. – 16. Sind Fachbesuchertage) auf der High End 2025 im MOC in München auf dem Stand von Audio Reference im Atrium 3.1, C112/D111.

