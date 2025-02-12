SPECIAL: Die neuen SPL-X Subwoofer von Velodyne Acoustics auf der ISE 2025

Die Integrated Systems Europe (ISE) 2025 findet in diesem Jahr in der spanischen Metropole Barcelona statt. Vom 04. bis 07. Februar drehte sich dort alles um audiovisuelle Systemintegration und Pro-AV-Lösungen sowie natürlich um Komponenten und Produkte, die mit hoher akustischer oder visueller Performance das Heimkino- und Musikerlebnis bereichern. Am Stand von Velodyne Acoustics war es für Heimkino-Enthusiasten und Fans eines nachdrücklichen und ebenso präzise und kontrollierten Tieftonbereich besonders spannend. Hier präsentierte der Hersteller die neuen Aktiv-Subwoofer der SPL-X Serie in den Größen von 10" bis 18". Auch integrierbare Lösungen sowie neue Farbvarianten des kompakten MiniVee X waren mit von der Partie.

Messe-Infos:

ISE (Integrated Systems Europe) 2025

Fira Barcelona

Veranstaltungsort Gran Via

AV Joan Carles I, 64

08908, L'Hospitalet de Llobregat

Barcelona, Spanien

Velodyne Acoustics findet man am Stand von Audio Reference in Halle 2, Stand 2J405.

SPL-X Aktiv-Subwoofer

Velodyne Acoustics SPL-X 15

Die brandneuen Subwoofer der SPL-X Serie stehen bei Velodyne Acoustics ganz klar im Fokus. Die Serie, die insgesamt vier Subwoofer in den Größen 10", 12", 15" und 18" umfasst, basiert auf der identischen innovativen DSP-Plattform, die bereits bei den Modellen MiniVee X und SC1500 zum Einsatz kam.

Das Gehäusedesign ist mit geschwungenen Seitenwänden versehen und ist an die beliebte "Digitale Drive Plus" Baureihe von Velodyne angelehnt. Dabei wurde besonders auf hohe Wandstärken von 38mm und innere Versteifungen geachtet, die auch die kraftvollen Magnetsysteme der Hochleistungstreiber abstützt. Ergebnis ist eine ultrastabile Konstruktion, so Velodyne Acoustics. Das ist absolut notwendig, denn hier werden 1.000 Watt RMS als Minimum beim SPL-X 10 freigesetzt. Der größte SPL-X 18 liefert sogar 1.800 Watt RMS.

Das zweitgrößte Modell (SPL-X 15) in der Frontansicht mit Abdeckung

Treiber in der Frontansicht, hier im kleinsten Modell SPL-X 10

AutoEQ App

Einmessung und Steuerungsoptionen

Die neu konzipierten Treiber mit Kohlefasermembran sind mit vierlagig gewickelten Schwingspulen im 102-Millimeter-Format (76mm bei SPL-X 10), doppelten Zentrierspinnen und dreifach hinterlüfteten Antriebseinheiten bestückt und auf maximale Leistungsfähigkeit hin optimiert. Bei den Anschlüssen orientiert sich der Hersteller ebenfalls am bisherigen Erfolg und setzt sowohl auf Ein- und Ausgänge in symmetrischer als auch asymmetrischer Ausführung sowie stabile Lautsprecherklemmen.

Für eine einfache Inbetriebnahme und eine automatische akustische Anpassung an die räumlichen Gegebenheiten steht die Velodyne Acoustics AutoEQ-App zur Verfügung, die natürlich auch eine umfangreiche Steuerung der Subs ermöglicht und weiterführende Einstellungsoptionen mitbringt. In Kombination mit dem Mikrofon im Lieferumfang wird der Raum eingemessen und eine automatische EQ-Anpassung vorgenommen. Versierte Anwender können sich außerdem über die manuelle Justierung von Flankensteilheiten von Übergangsfrequenzen und Subsonicfilter freuen, die Ausgangsfilter beeinflussen und Power-Settings sowie Delay einstellen. Auch ein Nachtmodus mit reduzierter Leistung kann aktiviert werden.

Seitliche Ansicht mit Abdeckung (SPL-X 12)

Weitere Neuheiten von Velodyne Acoustics auf der ISE 2025

Velodyne Acoustics hat natürlich weitere Highlights auf der ISE 2025 im Gepäck. Als ultimative Basslösung für passive Subwoofer wird der DSP-gesteuerte Subwoofer-Verstärker SC1500 vorgestellt, den wir bereits bei Audio Reference in Hamburg ausgiebig testen konnten. Dank 2-Ohm-Laststabilität und 1.500 Watt Leistung ist der SC1500 auch in großen Heimkino-Setups ein idealer Partner.

Auch am Stand zu sehen, oder besser gesagt fast nicht zu sehen, sind die weiterentwickelten Subwoofer SC-IW600X und SC-IWDVR mit überarbeiteter Technik und Treiber. Die Subs integrieren sich in Zimmerwände und eignen sich hervorragend für kraftvolle Bass-Performance bei gleichzeitig nahezu unsichtbarer Wohnraumintegration.

Der MiniVee X ist als besonders kompakte, aber ebenso kraftvolle Lösung, jetzt auch in Hochglanz weiß erhältlich. Darüber hinaus gibt es den Aktiv-Subwoofer auch in limitierter Stückzahl als Sondermodell mit transparentem Acrylglas Gehäuse, welches die Technik sichtbar macht, zu haben.

Ebenfalls überarbeitet und noch leistungsfähiger geworden ist das Velodyne Wi-Connect System II, das auf der ISE 2025 präsentiert wird. Es ermöglicht, aktive Subwoofer oder Aktivlautsprecher drahtlos mit einem Audiosignal zu versorgen und gestattet die flexible Aufstellung der HiFi-Geräte im Raum.

Interessierte Messe-Besucher sind auf dem Stand 2J405 in Halle 2 jederzeit eingeladen, die Neuheiten selbst zu erleben.

Special: Philipp Kind

Fotos: Velodyne Acoustics

Datum: 12.02.2025