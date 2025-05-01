News

Dolby Atmos für KiTalbum von KiTbetter verfügbar

KiTbetter, ein Musiktechnologie-Pionier für hybride physisch-digitale Musikerfahrungen und Tochter des südkoreanischen Musiktechnologie-Unternehmens Muzlive, gibt die Verfügbarkeit von Dolby Atmos für das Flaggschiff-Produkt KiTalbum bekannt.

Das Debüt feiert Dolby Atmos im KiTalbum Format mit der Veröffentlichung des dritten Mini-Albums der K-Pop-Band TWS, "Try With Us", das weltweit seit dem 21. April verfügbar ist. Mit diesem ersten KiTalbum mit Dolby Atmos wird immersiver Klang in einem sammelbaren und digital erweiterten Produkt verfügbar.

KiTbetter bietet mit dem KiTalbum eine Möglichkeit für Kunstschaffende, die Vorzüge von Streaming einerseits und physischen Medien andererseits zu verbinden. Ein KiTalbum soll in einer edlen Verpackung haptisch erlebbare Komponenten wie Fotokarten bieten. "KiT" ist auch gleichzeitig Kern des Pakets. Es handelt sich um eine kompakte Box, die mit einer App auf dem Smartphone kommunizieren und die entsprechenden Inhalte aufrufen kann. Jedes KiTalbum verbindet die schicke Verpackung und Artwork zum Sammeln mit digitalem Zugang zu hochwertigem Audio- und Video-Content sowie exklusiven Fan-Erlebnissen über die KiTplayer App.

„Diese Zusammenarbeit definiert neu, was physische Musik bieten kann“, sagt Jennifer Sullivan, Chief Marketing Officer and President, North America bei KiTbetter. „Wir verbinden die Schönheit und Beständigkeit eines Albums zum Sammeln mit immersivem Audio am Puls der Zeit und digitaler Interaktivität. Mit Dolby Atmos heben wir das Musikerleben auf eine neue Stufe – man kann sie sehen, hören, halten und fühlen.“

Dolby Atmos kann direkt über die KiTplayer App, für iOS und Android verfügbar, wiedergegeben werden.

