Philips stellt TV-Neuheiten mit OLED-, MiniLED- und QLED-Technologie für 2025 vor

Bildquelle: Philips (TP Vision)

Philips hat in Barcelona das TV-Sortiment für das Modelljahr 2025 vorgestellt. Highlights sind die beiden OLED+ Flaggschiffe OLED+950 und OLED+910, die mit dem neuen P5 AI Dual Engine-Prozessor der 9. Generation, META Technology 3 OLED-Panel im RGB-Tandem-Vier-Schicht-Aufbau und vierseitigem Ambilight ausgestattet sind.

Der OLED+910 soll voraussichtlich im Juni in 55, 65 und 77 Zoll verfügbar sein. Zusätzlich zur hohen visuellen Performance ist hier für hohe akustische Performance ein Bowers & Wilkins 3.1-Soundsystem integriert. Beide Modelle verfügen über das aktuelle Google TV Betriebssystem und optimierte Gaming-Funktionen mit aktualisierter Game Bar, die Spiele automatisch erkennt und auf das individuelle, gespeicherte Profil umschaltet.

Philips OLED+950

Das neue Panel mit reinen R-, G- und B-Lichtquellen und die leistungsstarke Signalverarbeitung samt erweiterter KI-Funktion sorgt für einen erweiterten Farbraum (99,5% DCI-P3 / 83% BT2020) und neue Topwerte bei der Helligkeit. Ein Maximalwert von 350 Nit bei bildschirmfüllendem Weiß und eine Spitzenhelligkeit von 3.700 Nits. Mit der Ultra-Low-Reflection-Technologie werden, so der Hersteller, mehr als 99% aller Reflektionen blockiert.

Weitere Neuheiten in der Kurz-Übersicht:

OLED810 – verfügbar ab Juni in den Bildschirmgrößen 42-, 48-, 55-, 65- und 77-Zoll mit P5 AI-Prozessor der 9. Generation, neuen OLED_EX-Panels mit höherer Leistung und dreiseitigem Ambilight.

OLED760 – verfügbar ab Mai in den Bildschirmgrößen 48-, 55-, 65- und 77-Zoll mit der 7. Generation des P5 AI-Prozessors, verbesserten OLED_EX-Panels, dreiseitigem Ambilight und weiterentwickelten Titan OS.

MLED950 – leistungsstarkes QD-MiniLED-Modell, das im September in den Bildschirmgrößen 65- und 75-Zoll verfügbar wird, mit dem P5 AI-Prozessor der 7. Generation, dem einzigartigen Ambilight plus, einem immersiven 4.1-Soundsystem und der weiterentwickelten Smart-TV-Plattform Titan OS ausgestattet ist.

MLED910 – ein QD MiniLED-TV im mittleren Segment, der im Mai in den Bildschirmgrößen 55-, 65-, 75- und 85-Zoll auf den Markt kommt und mit P5-Prozessor, dreiseitigem Ambilight und der weiterentwickelten Titan OS-Plattform ausgestattet ist.

Der PUS9000 'The One' ist ein Premium-QLED-TV mit QD-Displaytechnologie, ab April in den Bildschirmgrößen 43-, 50-, 55-, 65-, 75- und 85-Zoll erhältlich und verfügt über einen P5- Prozessor, dreiseitiges Ambilight und das aktualisierte Titan OS.

Alle 2025 Premium LED- T Vs sind jetzt QLED-Modelle mit der Quantum Dot-Panel- Technologie für eine noch bessere Farbwiedergabe.

Die Titan OS-Modelle verfügen über die weiterentwickelte Game Bar 2.0, die jetzt Zugang zu Blacknut und Boosteroid Cloud-Gaming bietet.

Alle 2025 Philips TVs sind mit der neuen Moments App kompatibel, die eine schnelle und einfache Übertragung von Lieblingsfotos von Mobilgeräten auf den Fernseher ermöglicht. Der Vorführung können Vorlagen, Audio, Übergänge, Spezialeffekte und Filter hinzugefügt werden.

Die MiniLED- und LED-TVs mit Titan OS verfügen über die neue Intellisound-Engine, die über KI das jeweils beste Soundprofil für die jeweilige Audiospur wählt.

Die Modelle unterstützen den Matter-Standard für eine problemlose Integration ins Smart Home.

Preise hat Philips (TP Vision) leider bisher noch nicht bekanntgegeben. In Kürze folgt ein Special mit ausführlichen Informationen und allen Einzelheiten zu den neuen Philips TV-Geräten für 2025.

