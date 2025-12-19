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"Van Halen: 1984" erscheint als SACD & "UltraDisc One-Step SuperVinyl" LP von "Mobile Fidelity"

Das High End-Label Mobile Fidelity Sound Lab (MFSL) veröffentlicht "Van Halen: 1984" als neue "Original Master Recording"-Edition auf SACD und LP. Das Van Halen-Album mit dem Super-Hit "Jump" wird als Hybrid-SACD mit CD-Layer sowie als 180 Gramm "One Step SuperVinyl"-Edition auf zwei 45 RPM-Schallplatten angeboten. Die Überspielung für die MoFi-Neuauflagen erfolgte vom analogen 1/4" / 30 IPS Original-Master im DSD 256-Format. Die Auslieferung wird voraussichtlich ab dem 27.02.2026 erfolgen.

Beim "One-Step"-Verfahren umgeht MoFi mehrere sonst übliche Schritte der LP-Fertigung und produziert die Stamper für die Pressung direkt aus einer Lackschnitt-Vorlage (Lacquer). Außerdem erscheinen die meisten Alben mit 45 RPM auf zwei 180 Gramm-Schallplatten.

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