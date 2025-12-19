News

"D-Tox: Im Auge der Angst" erscheint als "Extended Cut" auf Blu-ray Disc

Shamrock Media veröffentlicht "D-Tox: Im Auge der Angst" (Eye See You) auf Blu-ray Disc. Der Action-Thriller von Jim Gillespie aus dem Jahr 2001 mit Sylvester Stallone, Tom Berenger, Polly Walker und Kris Kristofferson erscheint am 27.02.2026 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

Die Blu-ray Disc enthält neben der 96 Minuten-Kinofassung noch "Jim Gillespie's Full Length Version" (121:20 min.) und die 94:03 Minuten lange "Detox"-Fassung im Original mit Untertiteln wobei darauf hingewiesen wird, dass diese nur eine "bescheidene" Bildqualität haben. Außerdem sind als Bonus-Material noch Interviews dabei.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.