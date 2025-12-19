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CES: Erste LG Sound Suite Soundbar mit Dolby Atmos FlexConnect

Bildquelle: LG

LG Electronics stellt auf der CES 2026 die LG Sound Suite vor und damit das, laut Hersteller, weltweit erste modulare Soundbar-Audiosystem mit Dolby Atmos FlexConnect. Herzstück ist die H7 Soundbar, die immersiven 3D-Sound ohne aufwendige Einrichtung ermöglichen und sich flexibel an unterschiedliche Raumgeometrien anpassen soll.

Das System lässt sich modular erweitern: Kabellose Surround-Lautsprecher (M7, M5) und Subwoofer (W7) können frei kombiniert werden, insgesamt seien 27 Konfigurationen bis hin zu 13.1.7 Kanälen möglich. Dolby Atmos FlexConnect funktioniert auch mit TVs anderer Hersteller, soll aber per Software-Update in LG Premium-TVs der Modelljahre 2025/2026 integriert werden.

Für personalisierten Klang sorgen Sound Follow (UWB-basierte Sitzplatzanpassung), Room Calibration Pro sowie KI-gestützte Audioverarbeitung auf Basis des alpha11 AI Processors Gen 3. Alle Komponenten der LG Sound Suite sind mit Peerless-Lautsprechern ausgestattet.

Die LG Sound Suite ist vom 6. bis 9. Januar 2026 auf der CES in Las Vegas erstmals zu sehen und markiert LGs nächsten Schritt hin zu flexiblem, kabellosem Premium-Heimkino.

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