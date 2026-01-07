News
Marvel: Neuer "Avengers: Doomsday"-Trailer online
07.01.2026 (Karsten Serck)
Disney hat einen weiteren Trailer für "Avengers: Doomsday" veröffentlicht und kündigt diesmal die Rückkehr der "X-Men" an:
Zuvor wurden bereits Trailer mit "Thor" und "Captain America" veröffentlicht:
Der fünfte "Avengers"-Film von Anthony und Joe Russo u.a. mit Chris Hemsworth, Vanessa Kirby, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Paul Rudd, Wyatt Russell, Kelsey Grammer, David Harbour, Tom Hiddleston, Patrick Stewart, Ian McKellen, Rebecca Romijn, Channing Tatum, Pedro Pascal und Robert Downey Jr. soll am 16.12.2026 in den deutschen Kinos starten.
