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"Underworld - Extended Cut" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

"Underworld" erscheint im März auf Ultra HD Blu-ray. Len Wisemans erster Teil der Action-Horror-Reihe mit Kate Beckinsale erscheint am 20.03.2026 als "Extended Cut" im Ultra HD Blu-ray-Mediabook. Die Ultra HD Blu-ray wird mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein. Das 4K-Mediabook enthält neben dem "Extended Cut" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc auch eine Bonus-Disc mit der deutschen Kinofassung.

Als Bonus-Material enthält das 4K-Mediabook mehrere Featurettes wie das "Making of UNDERWORLD", "Fang vs. Fiction", Outtakes, Storyboard-Vergleiche, ein Musikvideo, Trailer und US TV-Spots.

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