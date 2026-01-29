Sony: PlayStation 5-Update 26.01-12.60.00 veröffentlicht

Um Lesebestätigungen zu aktivieren, gehe zu Einstellungen > Benutzer und Konten > Datenschutz > Deine Privatsphäre-Einstellungen anzeigen und anpassen. Stelle unter Kommunikation und Multiplayer die Option Anderen Spielern auf PS5 und in der PlayStation App Lesebestätigungen zeigen auf Zulassen ein.

Diese Funktion wird schrittweise eingeführt und einige Benutzer können sie verwenden, sobald das Systemsoftware-Update veröffentlicht wurde.