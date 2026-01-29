Sony: PlayStation 5-Update 26.01-12.60.00 veröffentlicht
Sony hat die neue Software 26.01-12.60.00 für die PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro veröffentlicht. Laut dem PS5-Systemsoftware-Update-Changelog gibt es jetzt neben verschiedenen Optimierungen auch kleinere neue Funktionen:
- Du kannst jetzt direkt vom Widget "Freunde-Aktivität" auf deinem Willkommen-Hub zu "Spiele, die deine Freunde spielen" wechseln.
- Du kannst jetzt Lesebestätigungen aktivieren, um anderen Spielern anzuzeigen, dass du ihre Nachrichten gelesen hast.
Um Lesebestätigungen zu aktivieren, gehe zu Einstellungen > Benutzer und Konten > Datenschutz > Deine Privatsphäre-Einstellungen anzeigen und anpassen. Stelle unter Kommunikation und Multiplayer die Option Anderen Spielern auf PS5 und in der PlayStation App Lesebestätigungen zeigen auf Zulassen ein.
Diese Funktion wird schrittweise eingeführt und einige Benutzer können sie verwenden, sobald das Systemsoftware-Update veröffentlicht wurde.
- Sony PlayStation 5 Pro bei Amazon.de
- Sony PlayStation 5 bei Amazon.de
- Sony PlayStation 5 Digital Edition bei Amazon.de
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.