UEFA setzt auf 1080p & HDR statt 4K Ultra HD

Die UEFA wird vorerst die Highlights der europäischen Fußball-Events nicht mehr in Ultra HD produzieren. Laut einem Bericht der International Broadcasting Convention (IBC) wird neben der EM 2024 auch das Finale der Champions League nicht mehr in Ultra HD produziert. Stattdessen sollen die Spiele in 1080p mit HDR gezeigt werden. Dies wird neben dem mangelnden Interesse der TV-Sender auch mit einem geringeren Aufwand für die Produktion begründet.

Als HDR-Standard für die EM 2024 wird Hybrid Log Gamma (HLG) genutzt. ARD und ZDF haben bislang noch keine Übertragung in 1080p mit HDR angekündigt. Das wäre ohnehin nur via DVB-T2 HD und Internet möglich da via Satellit immer noch 720p der Übertragungsstandard ist.

Trotz der Produktion der Europameisterschaft in 1080p wird die Deutsche Telekom die Spiele in 4K & HDR für Magenta TV-Kunden übertragen. Dazu werden die in 1080p angelieferten Bilder von der Telekom hochskaliert.

