Euro 2024: Deutsche Telekom zeigt Fußball-EM in Ultra HD & HDR

Die Deutsche Telekom überträgt alle 51 Fußball EM-Spiele für MagentaTV-Kunden in Ultra HD & HDR. Zwar wird die EURO 2024 von der UEFA nicht in nativem Ultra HD produziert. Die Telekom wird aber laut Telekom-Pressesprecher Christoph Handwerk das offizielle 1080p-Signal auf Ultra HD hochskalieren:

Wir bekommen als Hostbroadcaster in Deutschland von der UEFA ein 1080p50 HLG Signal. Da „HD HDR“ (also 1080p50 HLG) kein etablierter Standard ist, haben wir uns für ein Upscaling im Rahmen der Innenproduktion auf UHD entschieden, welches wir an unser MagentaTV Headend anliefern.

Zum Empfang der EM-Spiele in Ultra HD ist ein Magenta TV-Vertrag sowie einer der folgenden Telekom-Receiver erforderlich:

MagentaTV Box (PLAY)

Media Receiver 401

MagentaTV One

MagentaTV Stick

Für die EM-Berichterstattung nutzt die Telekom die drei Sender FUSSBALL.TV 1 bis 3. Neben der Telekom werden 17 EM-Spiele auch von RTL sowie 34 Spiele von ARD und ZDF live gezeigt. Ultra HD ist bei den Öffentlich-Rechtlichen Sendern bis auf einzelne TV-Produktionen in den Mediatheken bislang kein Thema. Die ARD hatte zuletzt bei der WM 2022 immerhin via DVB-T2 HD die Spiele in voller 1080p-Auflösung übertragen. Via Satellit ist aber für ARD & ZDF weiterhin 720p Standard.

