"Tron" & "Tron: Legacy" erscheinen als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

Disney veröffentlicht "Tron" und "Tron: Legacy" auf 4K Ultra HD Blu-ray. Beide Science Fiction-Filme mit Jeff Bridges erscheinen am 03.10.2025 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Die Ultra HD Blu-rays sind mit englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet und vefügen über deutschen Mehrkanalton in DTS 5.1 (Tron) und DTS-HD HR 7.1 (Tron: Legacy). Als Bonus-Material sind ein "Tron"-Audio-Kommentar und mehrere Making of-Featurettes geplant.

Der dritte Teil "Tron: Ares" startet am 09.10.2025 in den deutschen Kinos und erscheint am 30.01.2026 auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Parallel erscheinen außerdem "Tron" und "Tron: Legacy" noch einmal als einfache Ultra HD Blu-ray sowie eine "Tron 3 Movie Collection" mit allen drei Filmen auf Blu-ray Disc.

