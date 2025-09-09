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"Prince: Purple Rain" erscheint als "One-Step Pressing" Vinyl LP-Sonderedition

Warner Records veröffentlicht das Prince-Album "Purple Rain" in der "Because Sound Matters"-Reihe am 03.10.2025 als "One-Step Pressing"-LP-Sonderedition. Diese basiert auf einer 192 kHz/24-Bit-Kopie der Original-Master und soll, wenn man den Statements der Verantwortlichen Glauben schenkt, die Klanqualität der früheren 12 Zoll 45 RPM-Pressungen der Singles übertreffen.

Das Soundtrack-Album zum gleichnamigen "Purple Rain"-Kinofim erscheint in einer limiterten Erstauflage von 6.000 Exemplaren in einem nummerierten Schuber. Die 180 Gramm-Schallplatte verfügt über ein „Old Style“-Klappcover mit Original-Artwork, einschließlich der Original-Innenhülle und des Original-Posters.

Tracklisting

1 Let's Go Crazy

2 Take Me With U

3 The Beautiful Ones

4 Computer Blue

5 Darling Nikki

6 When Doves Cry

7 I Would Die 4 U

8 Baby I'm a Star

9 Purple Rain

bereits erhältlich:

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