News

"Getaway - Ihre Chance war gleich Null" erscheint auf Blu-ray Disc

08.09.2025 (Karsten Serck)

Plaion Pictures veröffentlicht "Getaway - Ihre Chance war gleich Null" auf Blu-ray Disc. Der Action-Klassiker von Sam Peckinpah aus dem Jahr 1972 mit Steve McQueen und Ali MacGraw erscheint am 20.11.2025 als Blu-ray Disc-Mediabook.

Die Blu-ray Disc wird mit deutschem und englischem Dolby Digital 1.0-Ton ausgestattet ein. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar, mehrere Making of-Featurettes und die neue Dokumentation "Passion & Poetry" geplant. Ein Mediabook mit alternativem Cover B wird exklusiv im Plaion Shop angeboten.

