"Tron: Ares" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook & Blu-ray Disc
Disney veröffentlicht "Tron: Ares" im Januar auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der dritte Teil der Tron-Reihe mit Jared Leto, Evan Peters, Jeff Bridges und Gillian Anderson erscheint am 30.01.2026 auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Die Ultra HD Blu-ray ist mit englischem Dolby Atmos-Ton und einem deutschen Dolby Digital Plus 7.1-Mix ausgestattet. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes und gelöschte Szenen geplant. Die Ultra HD Blu-ray erscheint auch als Steelbook. Parallel erscheinen außerdem "Tron" und "Tron: Legacy" noch einmal als einfache Ultra HD Blu-ray sowie eine "Tron 3 Movie Collection" mit allen drei Filmen auf Blu-ray Disc.
"Tron: Ares" ist bereits jetzt zum 4K-Streaming u.a. bei Amazon Prime Video und Apple erhältlich sowie ab dem 07.01. auch bei Disney+.
