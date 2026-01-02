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Action-Thriller "Turbulence" erscheint auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "Turbulence" auf Blu-ray Disc. Der Action-Thriller mit Jeremy Irvine, Hera Hilmar, Lionel Robert Blanc, Olga Kurylenko und Kelsey Grammer über einen außer Kontrolle geratenen Heißluftballon-Ausflug erscheint am 20.03.2026 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

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