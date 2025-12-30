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Amazon Audible 3 Monate für 99 Cent

Amazon bietet Audible für kurze Zeit drei Monate für 99 Cent im Monat zum Ausprobieren an. Sofern das Audible-Abo nicht vor Ablauf des Testzeitraums gekündigt wird, läuft dieses zum Preis von 9,95 EUR pro Monat mit monatlicher Kündigungsfrist weiter. Audible bietet neben Hörbüchern auch zahlreiche Audible Originals und Podcasts an:

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