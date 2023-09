News

"Trevor Rabin: Rio" erscheint auf Blu-ray Disc, CD & Vinyl LP

Trevor Rabin veröffentlicht im Oktober sein neues Album "Rio" als CD, LP und Blu-ray Disc. Das neue Solo-Album des in den letzten Jahren vor allem als Soundtrack-Komponisten tätigen ehemaligen Yes-Gitarissten wird als einfache CD, Blu-ray Disc/CD-Set sowie als Doppel-LP veröffentlicht. Die Schallplatte wird auch in limitierten "Transparent Redy Vinyl" und "Sun Yellow Vinyl"-Editionen erhältlich sein. Die Blu-ray Disc enthält das Album als DTS HD 5.1-Mix sowie in 24 Bit/48 kHz PCM Stereo.

"Rio" soll ab dem 06.10.2023 im Handel erhältlich sein.

Tracklisting

1 Big mistakes

2 Push

3 Oklahoma

4 Paradise

5 Thandi

6 Goodbye

7 Tumbleweed

8 These tears

9 Egoli

10 Toxic

11 Spek & polly

12 Fragile (Demo)

13 Georgia

