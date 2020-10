News

"Der Pate"-Trilogie erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Paramount veröffentlicht Francis Ford Coppolas "Der Pate"-Trilogie auf Ultra HD Blu-ray. Gegenüber "The Digital Bits" bestätigte eine Paramount-Sprecher Planungen für eine Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung aller drei "Godfather"-Filme zum 50-jährigen Jubiläum 2022. Dazu wird an einer 4K-Restaurierung der Filme gearbeitet.

Bereits im Dezember veröffentlicht Paramount den dritten Teil in einer neuen Schnittfassung unter dem Titel "Der Pate - Der Tod von Michael Corleone - Epilog" (Mario Puzo’s The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone) mit 4K-Remaster - allerdings zunächst nur auf Blu-ray Disc.

