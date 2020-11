News

8K YouTube-Streaming jetzt für Android TV

Google ermöglicht jetzt auch das YouTube-Streaming in 8K-Auflösung auf Fernsehern mit Android TV-Betriebssystem. 8K-Streaming wird ab der Version 2.12.08 der YouTube for Android TV-App unterstützt, die am 23.11.2020 im Google Play Store veröffentlicht wurde. Voraussetzung ist ein 8K-Fernseher mit Android 10-Betriebssystem und AV1-Video-Decoding.

