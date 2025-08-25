News

"Top-Deals zu IFA" bei Media Markt & SATURN

Media Markt und SATURN präsentieren vor der Funkausstellung eine neue Shopping-Aktion und bieten zahlreiche Technik-Artikel zu reduzierten Preisen an. Mit dabei sind u.a. Ultra HD-Fernseher von Samsung, LG, Philips und Sony:

www.mediamarkt.de

www.saturn.de

