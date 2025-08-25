News
"Top-Deals zu IFA" bei Media Markt & SATURN
25.08.2025 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Media Markt und SATURN präsentieren vor der Funkausstellung eine neue Shopping-Aktion und bieten zahlreiche Technik-Artikel zu reduzierten Preisen an. Mit dabei sind u.a. Ultra HD-Fernseher von Samsung, LG, Philips und Sony:
- "Top-Deals zur IFA" bei MediaMarkt.de (bis 10.09.)
- "Top-Deals zur IFA" bei SATURN.de (bis 10.09.)
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.