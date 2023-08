News

Die Disney+ Streaming-Highlights im September

Disney hat die Neustarts bei Disney+ für den kommenden Monat vorgestellt:

Highlights

„Die drei !!!“ ab 6. September

„Arielle, die Meerjungfrau“ ab 6. September

„Ich bin Groot“– Staffel 2 ab 6. September

FX’s „Justified: City Primeval“ ab 6. September

„The Other Black Girl“ ab 13. September

„Tiere hautnah mit Bertie Gregory“ ab 13. September

„No One Will Save You“ ab 22. September

„Die Simpsons“ – Staffel 34 (Batch 1) ab 27. September

Weitere Neuheiten

6. September

+ Rocco Schiavone – Staffel 5 (Star)

13. September

+ Phoenix: Eden17 – Staffel 1 (Star)

+ 9-1-1: Lone Star – Staffel 4 (Star)

15. September

+ Lang Lang spielt Disney (Disney)

20. September

+ 9-1-1 Notruf L.A. – Staffel 6 (Star)

+ Irresistible – Staffel 1 (Star)

27. September

+ The Worst of Evil – Staffel 1 (Star)

+ Saturdays – Staffel 1 (Disney)

+ This Fool – Staffel 2 (Star)

28. September

+ The Kardashians – Staffel 4 (Star)

Neue Katalog-Titel

1. September

+ Regeln spielen keine Rolle (Star)

+ Hammerhaie und die Kraft des Mondes (National Geographic)

+ Der größte Hammerhai der Welt? (National Geographic)

5. September

+ Alles nass (Disney)

+ Trolley Troubles (Disney)

6. September

+ Hitlers letzter Widerstand – Staffel 4 (National Geographic)

8. September

+ Tanz in der Scheune (Disney)

+ Das gefundene Fressen (Disney)

+ Meer-Babys (Disney)

+ Mickys Känguruh (Disney)

+ Pluto will spielen (Disney)

+ Pluto, Junior (Disney)

+ Geheimnisse der Nilkrokodile (National Geographic)

+ Joyride – Spritztour (Star)

+ Runner Runner (Star)

13. September

+ Die letzten Giganten: Riesenfische – Staffel 1 (National Geographic)

15. September

+ Mann unter Feuer (Star))

+ Verhandlungssache (Star)

20. September

+ Halbe Helden – Neue Folgen der 1. Staffel (Star)

+ Mr. Mercedes – Staffel 1-3 (Star)

22. September

+ Plötzlich Star (Star)

+ Sunshine (Star)

27. September

+ Amerikas lustigste Tiervideos – Staffel 2 (National Geographic)

+ Extreme Survival mit Hazen Audel: Mächtiger Mekong – Staffel 1 (National Geographic)

29. September

+ Hitlers Afrikafeldzug (National Geographic)

+ Einfach Unwiderstehlich (Star)

