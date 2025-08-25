News

IFA 2025: Samsung präsentiert unter "Future, Living, Now" seine Vision vom AI Home im City Cube

Samsung Electronics präsentiert auf der IFA 2025 vom 5. bis 9. September in Berlin unter dem Motto „Future Living, Now“ die unternehmenseigene Vision eines AI Home. Im CityCube Berlin zeigen die Südkoreaner, dass das Wohnen der Zukunft schon heute Realität werden kann – und zwar für viele Menschen, nicht nur für einen kleinen Personenkreis.

Passend zum IFA-Motto gibt es bei Samsung mehrere AI-gestützte Neuheiten zu sehen, darunter den Micro RGB TV mitbrandaktueller Display-Technologie, mobile Geräte, die das Galaxy AI-Ecosystem erweitern sowie neue Bespoke AI-Hausgeräte speziell für den europäischen Markt. Alle Produkte können über SmartThings vernetzt werden und bieten so das typische, komfortable AI Home-Erlebnis von Samsung: Bequem, effizient und sicher.

Am 4. September, einen Tag vor dem offiziellen Messebeginn, wird Samsung auf einer Pressekonferenz seine umfassende Vision für Ambient AI als zentralen Bestandteil des AI Home vorstellen und damit an das Galaxy Unpacked im Juli anknüpfen, wo Ambient AI zum ersten Mal vorgestellt wurde.

Das AI Home von Samsung wird ein fester Teil im Alltag vieler Menschen sein. Es nutzt unterschiedlichste, multimodale Informationen aller vernetzten Geräte, um die Nutzenden besser zu verstehen und sich nahtlos an ihre alltäglichen Bedürfnisse anzupassen“, erläutert CK Kim, Executive Vice President und Leiter der Digital Appliances (DA) Business Unit bei Samsung Electronics, der Eröffnungsredner der Pressekonferenz sein wird. „Für uns markiert die IFA 2025 den Startpunkt dieser zukunftsweisenden Reise.“

