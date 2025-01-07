News

"Tommy Boy - Durch dick und dünn" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Paramount veröffentlicht "Tommy Boy - Durch dick und dünn" auf Ultra HD Blu-ray. Die Komödie von Peter Segal aus dem Jahr 1995 mit Chris Farley, David Spade, Bo Derek und Dan Aykroyd wird ab dem 27.03.2025 auf Ultra HD Blu-ray erhältlich sein. Im Unterschied zu vielen anderen Paramount-Produktionen erscheint keine 4K-Steelbook-Erstauflage sondern direkt eine einfache Ultra HD Blu-ray in Standard-Verpackung.

Zeitgleich erscheint auch "Galaxy Quest" noch einmal als einfache Ultra HD Blu-ray.

