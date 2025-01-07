News
"Galaxy Quest" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)
07.01.2025 (Karsten Serck)
Paramount veröffentlicht "Galaxy Quest - Planlos durchs Weltall" auf Ultra HD Blu-ray. Die Science Fiction-Komödie von Dean Parisot aus dem Jahr 1999 mit Sigourney Weaver, Tim Allen und Alan Rickman ist seit dem 05.12.2024 als "Limited Collector's Edition Steelbook" auf Ultra HD Blu-ray erhältlich.
Update: Nach dem 4K-Steelbook erscheint "Galaxy Quest" am 27.03.2025 noch einmal als einfache Ultra HD Blu-ray in Standard-Verpackung.
- Galaxy Quest - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Galaxy Quest - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
