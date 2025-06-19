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Horror-Thriller "Together - Unzertrennlich" erscheint auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "Together - Unzertrennlich" auf Blu-ray Disc. Der Horror-Thriller mit Dave Franco und Alison Brie über ein Paar, welches nach dem Kontakt mit einem geheimnisvollem Wasser in einer Höhle unerwartete körperliche Veränderungen vollzieht, läuft ab dem 31.07.2025 in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich am 14.11.2025 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

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