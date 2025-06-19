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"The Expanse" & "Colony"-Boxsets erscheinen auf Blu-ray Disc

Pandastorm veröffentlicht "The Expanse" und "Colony" erneut auf Blu-ray Disc. Die Boxsets der beiden Science Fiction-Serien werden ab dem 04.07.2025 im Handel erhältlich sein. Alle Folgen werden mit deutschem und englischem DTS HD 5.1-Sound präsentiert. Als Bonus-Material sind u.a. ein Episoden-Guide, Deleted Scenes und bei "Colony" auch ein Making of-Featurette dabei. Das "The Expanse"-Set enthält noch ein Poster und drei Postkarten.

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