News

"Titanic" wieder bei Disney+ - aber nicht in Ultra HD & HDR

Disney+ bietet inzwischen "Titanic" wieder zum Streaming an. James Camerons Blockbuster aus dem Jahr 1997 war ähnlich wie bereits "Avatar" im letzten Herbst vor dem Kino-Neustart Anfang Februar aus dem Angebot von Disney+ entfernt worden.

Der mehrfache Oscar-Gewinner mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet wurde von James Cameron ebenso wie "Avatar" in 4K und HDR im 3D-Format mit "High Frame Rate" (HFR) remastert. Von der höheren Qualität ist bei Disney+ aber bislang nichts zu sehen. Dort stehen jetzt von beiden Filmen wieder nur die HD-Versionen zum Streaming bereit und auch Ultra HD Blu-rays wurden von beiden Filmen bislang noch nicht angekündigt.

Das gilt ebenso für "Avatar - The Way of Water", der inzwischen über 2,2 Milliarden USD an den Kinokassen eingespielt hat und von Disney bislang weder zum Streaming bei Disney+ noch auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray angekündigt wurde. Wie lange der Film noch exklusiv im Kino zu sehen sein wird, ist derzeit noch offen.

www.disneyplus.com

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.