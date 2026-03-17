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Tieffrequente Gaming-Performance mit den Velodyne Acoustics Subwoofer-Serien Deep Blue und MiniVee X

Wichtig für ein intensives Gaming-Erlebnis ist außer einer starken visuellen Performance durch einen Hochleistungs-Monitor, einen modernem Flachbildschirm oder einen modernen Beamer auch der passende, fesselnde Klang. Und hier, gerade bei Action- oder Racing-Games, darf es natürlich nicht an tiefem, satten und nachdrücklichen Bass fehlen.

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Exakt für die Aufgabe, tiefe und tiefste Frequenzen kraftvoll und zugleich präzise zur Geltung zu bringen, eignen sich die aktiven Subwoofer der Deep Blue- und der Mini Vee-Serien von Velodyne Acoustics.

Deep Blue-Serie

Hier geht es zu den Deep Blue-Aktivsubwoofern direkt bei Velodyne Acoustcis

Kompakt und leistungsstark sind die Deep Blue-Modelle

„Tiefes Blau“ und große Leistung – der Deep Blue als hochwertiger Tiefbass-Einstieg für Gaming-Fans: Die beiden aktiven Velodyne Acoustics-Subwoofer Deep Blue empfehlen sich besonders mit 10 sowie 12 Zoll (außerdem noch 8 unbd 15 Zoll erhältlich) für maximake Gaming-Freude. Warum gerade diese Größen? Ganz einfach: Weil das 10- und das 12-Zoll-Modell noch recht kompakt wirken, aber bereits genug Membranfläche auch für einen enormen Tiefgang bieten. Die zwei Modelle garantieren den optimalen Einstieg in die Welt kraftvoller, hochwertig aufgebauter Basslautsprecher für Gaming-Setups. Die Velodyne-Bassisten kombinieren kompakte Abmessungen mit leistungsstarker Technik: Speziell entwickelte 10- beziehungsweise 12-Zoll-Treiber mit vierlagiger Schwingspule plus Doppelmagnet ermöglichen eine ausgezeichnete Kontrolle selbst bei großen Membranhüben.

Exzellente Endstufentechnik als Garant für enorme Leistungsfähigkeit

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Angetrieben von einer Verstärkereinheit, die nachdrückliche 350 Watt Dauerleistung und bis zu 850 Watt Impulsleistung stemmt, liefern die Subwoofer in bester Tradition des Hauses Velodyne Acoustics ab: Dynamisch, pegelfest, mit sauberen Strukturen und ausgezeichnetem Tiefgang. Aufgrund der geschlossenen Bauweise, der kompakten MDF-Gehäuse und dem durchdachten Anschlusssortiment lassen sich die Deep-Blue-Modelle darüber hinaus komfortabel & nahtlos in Gaming- und Multimedia-Setups integrieren.

MiniVee X

Hier geht es zum MiniVee X direkt bei Velodyne Acoustics

Motto des MiniVee X: Präzision und smarte Kontrolle für moderne Setups. Mit dem MiniVee X offeriert Velodyne Acoustics einen extrem kompakte, zugleich performanten, ultrasoliden aktiven Subwoofer mit massivem, steifem Gehäuse für hochwertige Gaming- und Entertainment-Systeme. Optisches Highlight der Serie ist spezielle die Acryl-Version, ähnlich wie bei zahlreichen Gaming-PCs sieht man die hochwertigen Komponenten durchs Gehäuse.

Der ultrakompakte MiniVee X ist perfekt als Ergänzung fürs Gaming-Setup

Der MiniVee X setzt auf ein Force-Cancelling-Design mit aktivem sowie passivem 8-Zoll-Treiber, was Resonanzen deutlich reduziert. 350 Watt RMS-Leistung liefern trotz der kompakten Bauform eine beeindruckende, saubere Tieftonperformance. Mittels der Velodyne Auto EQ App ist zudem eine präzise Anpassung an den Aufstellungsort im Raum und an die persönlichen Präferenzen möglich. Das erweist sich als Vorteil gerade für Gaming-Setups, wenn sich der Hörplatz öfter verändert und nicht immer am akustisch perfekt ausbalancierten Ort befindet.

Zum Schluss noch die Preise (UVP inkl. MwSt.):

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Deep Blue 8 Zoll, 999,00 Euro

Deep Blue 10 Zoll, 1.199,00 Euro

Deep Blue 12 Zoll, 1.399,00 Euro

Deep Blue 15 Zoll, 1.799,00 Euro

MiniVee X, 1.299 EUR

MiniVee X Acryl, 1.999,00 Euro

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