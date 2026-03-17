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Philips AmbiScape - Ambilight-Sync mit Hue, Wiz, Nanoleaf und Ikea Lampen

Im Rahmen des TP Vision Unboxed Events in Berlin wurde auch die neue Funktion AmbiScape vorgestellt. Ausgewählte Philips Fernseher können mit AmbiScape bis zu vier smarte Lampen im Raum ansteuern und damit den Lichteffekt über den Bildschirm hinaus in den Wohnraum ausweiten. Zu den unterstützten Modellen zählen alle Philips Fernseher der Serien ab der 8001er Reihe sowie alle OLED-TVs und der neue RGB Mini-LED Fernseher MLED981.

Vier externe Lichtquellen werden dabei vom TV-Gerät aus angesteuert und entsprechend mit Ambilight synchronisiert. Die Verzögerung während der Demo in Berlin war erkennbar, aber nicht immens. Philips selbst spricht von weniger als 0,5 Sekunden Delay. Zum Start werden E27 Smart Lampen der Marken Wiz, NanoLeaf, Philips Hue und Ikea unterstützt, es sollen weitere kompatible Leuchtmittel folgen. Die Aktivierung erfolgt über eine Direktwahltaste auf der Fernbedienung oder über das Ambilight-Menü in den TV-Einstellungen. Der Fernseher verbindet sich über einen QR-Code auf dem Bildschirm mit den kompatiblen smarten Lampen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung führt durch die Einrichtung.

Helligkeit und Position der Lampe im Raum festlegen

Der Anwender kann dann festlegen, an welcher Position im Raum sich jede Lampe befindet und welchen Ambilight-Modus das System übernehmen soll:

Synchronisation mit Ambilight im Video-Modus

Dynamische Lichtsteuerung im Musik-Modus

Feste Farbwiedergabe in einer ausgewählten Farbe

Das neue Feature AmbiScape wird außerdem für Philips Evnia Gaming-Monitore verfügbar sein und in die Philips Smart-TV-App integriert.

AmbiScape Übersicht und Lampen hinzufügen

Ambilight-Synchronisation mit kompatiblen Lampen

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Philips AmbiScape

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