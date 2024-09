News

Thriller "Little Bone Lodge" im Dezember auf Blu-ray Disc

Dolphin Medien veröffentlicht im Vertrieb von Plaion Pictures "Little Bone Lodge" auf Blu-ray Disc. Der Thriller von Matthias Hoene (Cockneys vs. Zombies) über zwei Gangster-Brüder, die während einem heftigen Sturm Zuflucht in einem Farmhaus mit dunklen Geheimnissen suchen, erscheint am 12.12.2024 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

