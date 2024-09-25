News

Disney+ startet Zusatz-Mitgliedschaften gegen Account-Sharing

Disney+ erweitert das Streaming-Angebot auch in Deutschland um neue Zusatzmitgliedschaften, welches sich an bisherige Account-Sharer richtet, die nicht im gleichen Haushalt wie der Haupt-Abonnent wohnen. Die Zusatzmitgliedschaft wird über den Haupt-Account eingerichtet und steht mit den folgenden Tarif-Varianten zur Auswahl, die über den Haupt-Account abgerechnet werden:

Disney+ Standard mit Werbung: Monatsabo 4,99 EUR

Disney+ Standard: Monatsabo 5,99 EUR

Disney+ Premium: Monatsabo 5,99 EUR

Die Zusatzmitgliedschaft lässt sich als Add-On des Haupt-Abos monatlich kündigen und der zahlende Account-Inhaber kann Zusatzmitglieder jederzeit entfernen oder ersetzen. Zahlungen werden aber erst nach Kündigung der Zusatzmitgliedschaft beendet.

